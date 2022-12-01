«Уиллоу »: Рецензия Киноафиши

30 ноября на Disney+ вышло новое семейное фэнтези «Уиллоу», которое продолжает историю одноименного фильма Рона Ховарда, вышедшего более 30 лет назад. Всего планируется выпустить восемь серий, а пока пользователи стриминга могут довольствоваться только двумя эпизодами «проекта-реанимации». Рассказываем, почему именно сейчас шоу «Уиллоу» увидело свет и что не так с самим фильмом.

В центре сюжета — шесть человек, которые отправляются в путешествие далеко от дома, чтобы выяснить все тайны существования и спасти мир.

Работа Рона Ховарда создавалась на базе студии Lucasfilm, где сам Джордж Лукас принимал активное участие. Только это было в 1988 году, и, несмотря на хорошие отзывы критиков и зрителей, фильм не собрал ожидаемую кассу и оказался провальным. Конечно, свою славу картина получила уже после благодаря VHS-кассетам и качественному «сарафану», но унижение и разочарование после проката молодой Рон Ховард запомнил надолго. Следующие проекты по той же истории были отменены и отправлены на полку, но не надолго: в следующие года «Уиллоу» перенесли в книжный формат, что стало правильным решением после такого неудачного бокс-офиса.

Уиллоу

Конечно, это было время еще до Питера Джексона, который со своей трилогией «Властелин колец» показал, как нужно снимать фэнтези. Если не брать таких мастодонтов, то премьера «Уиллоу» прошла задолго до тех же самых «Хроник Нарнии», чьи аудитории значительно пересекаются. Другими словами, конец 80-х оказался неудачным временем для фэнтези, когда мир увлекался киберпанком и — все еще — космическими теориями. Всякие истории про королевства, странные существа и хоббитов не особо были интересны совреме

Уиллоу

В эпоху стриминговых платформ, у каждой из которых есть собственный продакшен, можно возвращать и возобновлять истории из прошлого. В принципе, так и случилось, когда пару лет назад к Рону Ховарду, давно вычеркнувшему «Уиллоу» из своей фильмографии, подошел шоураннер Джонатан Кэздан («Бухта Доусона», «Хан Соло. Звездные войны: Истории») с идеей рассказать историю тридцатилетней давности с помощью сериального формата. Конечно, участие Джорджа Лукаса было исключено, хотя весь продакшен все равно собирались делать на базе его студии. Сам Ховард решил занять роль одного из продюсеров, почти сразу же отметая любую серьезную ответственность.

Уиллоу

Нужен ли поп-культуре очередной фэнтези-ремейк в рамках одного из самых дорогих американских стримингов? Абсолютно нет. Однако Disney+ до сих пор работают для своей исключительной аудитории среднего класса, которая раньше смотрела сериалы на каналах NBC или ABC. Раньше был «Однажды в сказке» каждую неделю в условный четверг, а теперь — сразу же целых два премьерных эпизода, а потом новые серии по средам. Такой аудитории неважно, что смотреть. Ее не волнует существование фильма в 1988 году, так как перед ними главные маркетинговые характеристики — семейный сериал и фэнтези. После этого времяпровождение свободных вечеров решено.

Уиллоу

«Уиллоу» не предлагает ничего нового вышеупомянутому жанру и тем более самой истории. Если это перезапуск, реанимация или желание пересмотреть старый сюжет, то можно было бы и не подходить к Рону Ховарду лично. А зачем? Каноны все равно рушатся, а сериалы создаются для вымывания денег. «Ведьмак» и «Дом Дракона» успели это доказать, а Disney+ в принципе с этого и начал свое существование.

Сериал понравится любителям легкого фэнтези, где не нужно сильно углубляться в философию или исторические справки. Красивые костюмы, экстерьеры и реквизит просто в очередной раз напоминают о магии ирреального мира, а это лучший способ сбежать от типичных человеческих будней.