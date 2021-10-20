«Комната писем»: Рецензия Киноафиши

2021 год вышел для Оскара Айзека весьма плодотворным. Актер отметился участием сразу в нескольких громких премьерах: в долгожданной «Дюне» Дени Вильнева Айзек сыграл герцога Лето Атрейдеса, в «Холодном расчете», последнем фильме современного классика Пола Шредера, – профессионального игрока в блэкджек Уильяма Телла, а в ремейке бергмановских «Сцен из супружеской жизни» – переосмысливающего свою жизнь после развода Джонатана. 2020-й на этом фоне выглядит в его фильмографии девственно чистым, если не считать маленького, почти камерного проекта, увешанного наградами фестивалей, — короткометражки «Комната писем», которая несколько выбивается из общего ряда его работ. Сейчас показ картины проходит в рамках фестиваля американского кино AMFEST.

В ней Айзек сыграл персонажа немного нелепого — тюремного надзирателя по имени Ричард с трогательными усами и небольшим животиком, жизнь которого меняется после перевода в отдел корреспонденции. Теперь ему предстоит прочитывать все входящие и исходящие письма заключенных и искать в них всё, что может показаться подозрительным или опасным. Ричард, однако, обнаруживает в них нечто другое — любовь. И без того склонный к эмпатии, он еще больше проникается жизнями заключенных, среди которых есть приговоренные к смертной казни, которым жить осталось совсем недолго.

Комната писем

Фильм написала и поставила Эльвира Линд — датская документалистка, для которой «Комната» стала первым и весьма удачным опытом в художественном кино (в скобках заметим, что Айзек приходится ей мужем, что, вероятно, отчасти объясняет его участие в проекте). Хотя некоторое влияние «дока» в нем безотчетно ощущается: камера настойчиво ручная и почти не терпит под собой штатива, частенько фиксируя внесюжетную как будто реальность, которая показывает обыденную жизнь Ричарда за пределами тюрьмы.

Просмотр телевизора под ужин и ночные приступы голода замыкают собой своего рода «одиночку» (еда вообще является знаком его несчастья), в которой он пребывает, а письма, таким образом, становятся чем-то вроде окна в чужую, полную чувств жизнь. Это меняет Ричарда. У него вдруг появляется сила — он покидает свою камеру.

Комната писем

История подобного преображения кажется простой и непритязательной, что, впрочем, очень ей идет и поддерживается бесхитростной, немного наивной постановкой Линд и обаятельной игрой Айзека, который в «Комнате» как будто бы отдыхает от образа «героя» (в утрированном смысле этого слова). Его немного мешковатый Ричард отчаянно забавен — причем сам по себе (хотя, возможно, дело в усах и походке) — и сообщает фильму ситуационного комизма. Линд по-документальному честна и не прячет тузов в рукаве, воздерживаясь от апелляций к сиюминутности, и тем более удивительно, что фильм был номинирован на «Оскар», который подобные апелляции очень ценит.

«Комната писем», вероятно, придется по вкусу поклонникам талантов Оскара Айзека, пышных усов и неторопливых историй в темпе adagio.