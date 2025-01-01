Разыгрываем призы к фильму «Марлоу»

Не пропустите в кино нуар-триллер о темной стороне Голливуда!

23 февраля в прокат выходит остросюжетный фильм «Марлоу» с Лиамом Нисоном, Дианой Крюгер и Джессикой Лэнг в главных ролях.

Легенда частного сыска, детектив Филип Марлоу переживает не лучшие времена. И тут появляется гламурная наследница легендарной голливудской актрисы, которая просит найти ее бывшего. Изначально простое дело заставляет сыщика с головой окунуться в закулисную жизнь Голливуда, - он оказывается под перекрестным огнем кинодивы и ее амбициозной дочки. Но поиск возлюбленного взбалмошной блондинки оказывается лишь малой частью большой загадки.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте настольную игру «Мафия» и футболку с надписью «Я слежу за тобой».

Победителей определит наш робот 6 марта.

