Разыгрываем призы к фильму «Двойная петля»

Дата окончания викторины: 15 декабря 2022 11:42
Не пропустите в кино героический боевик о преданности и дружбе!

1 декабря в прокат выходит военная экшн-драма «Двойная петля».

Во время боевого задания одного из лётчиков подбивают над вражеской территорией. Командование не видит необходимости в спасательной операции. Перед летчиком встает выбор – выполнять приказ или попытаться спасти напарника.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте толстовку с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 15 декабря.

Победители:

gorelov***@mail.ru det***@yandex.ru

Викторина окончена
