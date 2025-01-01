Разыгрываем призы к фильму «Двойная петля»

Не пропустите в кино героический боевик о преданности и дружбе!

1 декабря в прокат выходит военная экшн-драма «Двойная петля».

Во время боевого задания одного из лётчиков подбивают над вражеской территорией. Командование не видит необходимости в спасательной операции. Перед летчиком встает выбор – выполнять приказ или попытаться спасти напарника.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте толстовку с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 15 декабря.

Победители:

gorelov***@mail.ru det***@yandex.ru