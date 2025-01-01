Разыгрываем призы к фильму «Не звезди»

Меню
Дата окончания викторины: 11 августа 2022 12:48
Что случится, если ваша ложь превратится в правду? Узнайте в кино!

28 июля в прокат вышла французская комедия «Не звезди»!

Джером всегда врет, да так, что и глазом не моргнет! Он врет постоянно и с особым размахом: глядя прямо в глаза он будет утверждать, что лично знаком с Мисс Мира, что он чемпион по карате и, по совместительству, астронавт. И все бы ничего, но однажды Джером просыпается в мире, где вся его ложь становится правдой и все выдуманное начинает с ним происходить на самом деле. И как оказалось, такая жизнь ему вовсе не по вкусу.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте настольную игру «Лжец, лжец».

Победителей определит наш робот 11 августа.

Победители:

mankevic***@mail.ru

sk_petr***@yandex.ru

Викторина окончена
