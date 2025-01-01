Разыгрываем комиксы «Рик и Морти»
Не пропустите новый сезон популярного мультсериала!
20 июня стартует пятый сезон «Рика и Морти». В преддверии радостного события для всех фанатов мультфильма предлагаем поучаствовать в нашей викторине.
Правильно ответьте на вопросы и выиграйте один из комиксов – «Джим Заб: Рик и Морти против Dungeons & Dragons» или «Рик и Морти. Истории за кадром» от издательства «Комильфо».
Победителей определит наш робот 21 июня.
Победители:
tigeron8***@mail.ru irina59korpikal***@mail.ru
Викторина окончена