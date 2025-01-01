Меню
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!»

Дата окончания викторины: 1 июня 2021 11:29
Не пропустите премьеру второго сезона!

24 мая в 21:00 сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» и его герои повзрослеют на один год.

Вместе с премьерой драмы телеканала ТНТ сюжет шагнёт в лето 1994-го, когда по всей стране возникали финансовые пирамиды, в городах орудовали банды, заводы отходили в частные руки, а четверо подростков – Санька, Женька, Вовка и Илюша – столкнулись с чувством первой любви и взрослыми проблемами.

Смотрите новый сезон «Мир! Дружба! Жвачка!» с понедельника по четверг, ответьте верно на вопросы и получите подарок от ТНТ!

Не забудьте подписаться на Instagram Киноафиши!

Победителя определит наш робот 1 июня.

Победитель:

lihomanov***@rambler.ru

Викторина окончена
