Разыгрываем приз к сериалу «Территория»

Дата окончания викторины: 19 октября 2020 11:56
Смотрите премьеру сериала 12 октября в 22.00 на ТНТ.

Сегодня на малые экраны выйдет тв-шоу в жанре фолк-история – «Территория», в котором главные роли сыграли Андрей Мерзликин и Глеб Калюжный.

19-летний Егор Чудинов отправляется на поиски родителей, которые пропали во время этнографической экспедиции по Пермскому краю. Вместе со своим дядей Николаем и двумя случайными попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — Егор продвигается вглубь территории, которая живет по своим законам и традициям. Здесь мрачная природа, здесь в землянках живут отшельники, а болезни лечат у колдунов, и где-то среди дремучих лесов бродит медвежий шаман. Вначале Егор скептически относится к рассказам о древних существах коми-пермяцкой мифологии, которые могут обитать в этих краях, но постепенно он понимает, что мир намного шире его представлений. С каждым днем и с каждым рискованным приключением Егор получает знаки остановиться и не переступать черту. Но желание найти родных и разгадать давно терзающую его тайну прошлого оказывается сильнее.

Правильно ответьте на вопросы викторины, подпишитесь на Киноафишу в Instagram и выиграйте уникальный светильник с символикой сериала «Территория».

Победителя определит наш робот 19 октября.

Победитель:

sky_profess***@mail.ru

Викторина окончена
