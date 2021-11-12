В какой серии «Закрытой школы» узнают предателя?

Ученикам школы-пансиона «Логос» удается вычислить предателя в 119-й серии (15-я серия четвертого сезона) сериала «Закрытая школа». Им оказывается Роман Павленко, который долгое время работал на Петра Морозова. Роль Ромы сыграл Игорь Юртаев, который Изначально пробовался на роль Темы Калинина, в то время как сыгравший Калинина Андрей Негинский – на роль Павленко. За пару недель до начала съемок актерам предложили поменяться ролями.
Сериал является адаптацией испанского телесериала «Черная лагуна», хотя некоторые сюжетные линии в «Закрытой школе» оригинальны и не имеют аналога.
