В какой серии «Викингов» убьют Рагнара?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Рагнар погибает в 15-й серии четвертого сезона «Все его ангелы». Серия и в особенности актерская игра исполнителя роли Рагнара Трэвиса Фиммела получила множество положительных отзывов от зрителей и критиков и была выдвинута на премию «Эмми» за лучший грим. Сценарист сериала Майкл Херст признался, что всегда собирался «убить» Рагнара, первоначально – еще в финале первого сезона. Имя «Рагнар» в переводе означает «защитник крепости».

На роль Рагнара пробовались Клайв Стэнден, сыгравший Ролло, и Густаф Скарсгард, сыгравший Флоки, а Трэвис Фиммел, в свою очередь, прослушивался на роль Ролло.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

