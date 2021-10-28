В какой серии «Викингов» убьют Рагнара?

Рагнар погибает в 15-й серии четвертого сезона «Все его ангелы». Серия и в особенности актерская игра исполнителя роли Рагнара Трэвиса Фиммела получила множество положительных отзывов от зрителей и критиков и была выдвинута на премию «Эмми» за лучший грим. Сценарист сериала Майкл Херст признался, что всегда собирался «убить» Рагнара, первоначально – еще в финале первого сезона. Имя «Рагнар» в переводе означает «защитник крепости».
На роль Рагнара пробовались Клайв Стэнден, сыгравший Ролло, и Густаф Скарсгард, сыгравший Флоки, а Трэвис Фиммел, в свою очередь, прослушивался на роль Ролло.
