В какой серии умрет Хазар в сериале «Ветреный»?

Наш ответ:

Сериал "Ветреный" был показан на телеканале "Домашний". Хазар Шадоглу погиб в 65-й серии (в 239 серии российской версии сериала). Родной брат героя, Джихан, выстрелил в него прямо на глазах у их матери. Параллельно зрители увидели кадры, в которых дочь Хазара, Рейян, рожает сына.



Уход Хазара оказался настоящим ударом для фанатов сериала, поскольку его персонаж считался одним из ярких акцентов сюжета. Хазар в сериале изображался как добрый и отзывчивый персонаж, который безгранично любил своих дочерей, а затем и сына, о существовании которого он и не подозревал.



Турецкого актера Серхата Тутумлуера, исполнившего роль Хазара, зрители воспринимали с особым теплом. Родившийся 29 июня 1972 года в Эскишехире, Серхат изначально не собирался связывать свою жизнь с актерством, начав учебу на факультете социологии Стамбульского университета. Тем не менее, его страсть к театру привела его в Государственную консерваторию Анкары, где он успешно закончил театральный факультет.