Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии умрет Хазар в сериале «Ветреный»?

В какой серии умрет Хазар в сериале «Ветреный»?

Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 8 ноября 2021
Наш ответ:

Сериал "Ветреный" был показан на телеканале "Домашний". Хазар Шадоглу погиб в 65-й серии (в 239 серии российской версии сериала). Родной брат героя, Джихан, выстрелил в него прямо на глазах у их матери. Параллельно зрители увидели кадры, в которых дочь Хазара, Рейян, рожает сына.

Уход Хазара оказался настоящим ударом для фанатов сериала, поскольку его персонаж считался одним из ярких акцентов сюжета. Хазар в сериале изображался как добрый и отзывчивый персонаж, который безгранично любил своих дочерей, а затем и сына, о существовании которого он и не подозревал.

Турецкого актера Серхата Тутумлуера, исполнившего роль Хазара, зрители воспринимали с особым теплом. Родившийся 29 июня 1972 года в Эскишехире, Серхат изначально не собирался связывать свою жизнь с актерством, начав учебу на факультете социологии Стамбульского университета. Тем не менее, его страсть к театру привела его в Государственную консерваторию Анкары, где он успешно закончил театральный факультет.

 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Ирина Лучинина 5 марта 2023, 20:10
Очень приятный актёр.
5 марта 2023, 20:10 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
«Подслащу вам жизнь»: Антон Васильев обратился к фанатам «Невского» с неожиданным предложением
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше