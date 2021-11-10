Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Сверхъестественного» появляется Бог?

В какой серии «Сверхъестественного» появляется Бог?

Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 10 ноября 2021
Наш ответ:

Бог, он же писатель Чак Ширли, появляется в шести сезонах сериала «Сверхъестественное» (4, 5, 10, 11, 14 и 15). Хотя изначально он напрямую не вмешивался во многие события шоу, он косвенно помогал братьям Винчестерам, Дину и Сэму, в течение 4-го и 5-го сезонов. Его первое появление происходит в 18-й серии четвертого сезона «Монстр в конце книги». В 20-й серии 11-го сезона «Не называй меня Ширли» Чак открывает себя как Бога и начинает помогать братьям открыто. В одной из более ранних серий имеется недвусмысленный намек от самого Чака, задающего вопрос главным героям: «Может, я и есть Бог?»

Роль Бога сыграл актер Роб Бенедикт.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Роб Бенедикт
Rob Benedict
Дженсен Эклс
Дженсен Эклс
Jensen Ackles
Джаред Падалеки
Джаред Падалеки
Jared Padalecki
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше