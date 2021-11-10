В какой серии «Сверхъестественного» появляется Бог?

Бог, он же писатель Чак Ширли, появляется в шести сезонах сериала «Сверхъестественное» (4, 5, 10, 11, 14 и 15). Хотя изначально он напрямую не вмешивался во многие события шоу, он косвенно помогал братьям Винчестерам, Дину и Сэму, в течение 4-го и 5-го сезонов. Его первое появление происходит в 18-й серии четвертого сезона «Монстр в конце книги». В 20-й серии 11-го сезона «Не называй меня Ширли» Чак открывает себя как Бога и начинает помогать братьям открыто. В одной из более ранних серий имеется недвусмысленный намек от самого Чака, задающего вопрос главным героям: «Может, я и есть Бог?»
Роль Бога сыграл актер Роб Бенедикт.
