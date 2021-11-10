В какой серии появится Элайджа в «Дневниках вампира»?

Впервые персонаж Элайджи Майклсона появляется в восьмой серии второго сезона «Дневников вампира» (эпизод «Роуз»), когда Роуз сообщает ему о наличии еще одного двойника первой Петровой – Елены Гилберт. Всего Элайджа появляется в 23 сериях сериала. Последнее появление Элайджи происходит в 11-й серии пятого сезона «500 лет одиночества». Последующие действия героя переведены в сериал «Первородные» (другое название – «Древние»), где он становится одним из главных героев.
Роль Элайджи сыграли Дэниел Гиллис и Перри Кокс (юный Элайджа).
Авторизация по e-mail