Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Постучись в мою дверь» Серкан вернется память?

В какой серии «Постучись в мою дверь» Серкан вернется память?

Елена Королева 19 ноября 2021 Дата обновления: 19 ноября 2021
Наш ответ:

Пожалуй, главной интригой турецкого романтического телесериала «Постучись в мою дверь» являются отношения Серкана Болата и Эды. Будучи простой флористкой, Эда вынуждена притворяться невестой Серкана, чтобы получить грант на учебу. Конечно, вскоре между героями вспыхивают чувства, но грядущему счастью то и дело мешают всякие неприятности. Главной из них становится авиакатастрофа, в результате которой Серкан теряет память и пропадает из жизни на два месяца. Когда герой возвращается, он совершенно забывает Эду, и та с досады решает выйти замуж за своего близкого друга Дениза. По иронии в день свадьбы в 36-й серии Серкан ввязывается в драку и вспоминает Эду от ударов по голове.

Но он не успевает остановить свадьбу, и теперь Эда замужем за Денизом. Сможет ли герой вернуть свою любовь – покажет время. 

