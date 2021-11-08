В какой серии «Постучись в мою дверь» Серкан узнает про дочь?

Наш ответ:

Серкан узнает, что Кираз его дочь, в 42-й серии. Расставшись с парнем, Эда скрыла от него свою беременность, а спустя пять лет, во время новой встречи, умолчала о том, кто настоящий отец девочки. Однако в 42-м эпизоде Эда задумалась о том, что, возможно, Серкану нужно узнать правду. На протяжении серии она наблюдала за общением Кираз и Серкана, которые неплохо поладили друг с другом. Но в итоге пришла к выводу, что мужчине ребенок не нужен, и вместе с дочерью уехала в дом Бурака. Изобретательная Кираз помогла Серкану разыскать их, и тогда в конце серии Эда решилась рассказать ему об отцовстве.