В какой серии «Молодежки» Макеев выйдет на лед?

Наш ответ:

Тренер хоккейного клуба МХЛ «Медведи» в качестве нападающего вышел на лед в 6-м сезоне, 8-й серии. Герой сделал это для того, чтобы поднять моральный дух команды, совершенно не готовой к игре с «Викингом». Примером для Макеева послужил Вячеслав Фетисов, в 2009 году сыгравший домашний матч за ЦСКА – на тот момент хоккеисту был 51 год. Появление героя на льду в качестве игрока действительно приносит свои плоды – несмотря на отставание в первом периоде, во втором «Медведи» собираются с силами и побеждают со счетом 3:1.