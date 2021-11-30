Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Молодежки» Макеев выйдет на лед?

В какой серии «Молодежки» Макеев выйдет на лед?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Тренер хоккейного клуба МХЛ «Медведи» в качестве нападающего вышел на лед в 6-м сезоне, 8-й серии. Герой сделал это для того, чтобы поднять моральный дух команды, совершенно не готовой к игре с «Викингом». Примером для Макеева послужил Вячеслав Фетисов, в 2009 году сыгравший домашний матч за ЦСКА – на тот момент хоккеисту был 51 год. Появление героя на льду в качестве игрока действительно приносит свои плоды – несмотря на отставание в первом периоде, во втором «Медведи» собираются с силами и побеждают со счетом 3:1.

Однако для Макеева выход на лед оборачивается проблемами со здоровьем – у героя поднимается давление, он падает в обморок и попадает в больницу.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше