Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Молодежки» Кисляк стал тренером?

В какой серии «Молодежки» Кисляк стал тренером?

Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 10 ноября 2021
Наш ответ:

После завершения карьеры игрока по состоянию здоровья персонаж сериала «Молодежка» Андрей Кисляк на какое-то время уходит из спорта и работает адвокатом, однако затем возвращается. С 23-й серии шестого сезона (239-я серия) он становится временно исполняющим обязанности второго тренера хоккейного клуба «Медведи», с 34-й серии (250-я серия) работает вторым тренером «Медведей» на постоянной основе. В 44-й серии сезона (заключительная, 260-й серия) Кисляк становится вторым тренером хоккейного клуба КХЛ «Медведи».

Роль Кисляка исполнил белорусский актер Владислав Канопка.

