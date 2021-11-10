В какой серии «Молодежки» Кисляк стал тренером?

После завершения карьеры игрока по состоянию здоровья персонаж сериала «Молодежка» Андрей Кисляк на какое-то время уходит из спорта и работает адвокатом, однако затем возвращается. С 23-й серии шестого сезона (239-я серия) он становится временно исполняющим обязанности второго тренера хоккейного клуба «Медведи», с 34-й серии (250-я серия) работает вторым тренером «Медведей» на постоянной основе. В 44-й серии сезона (заключительная, 260-й серия) Кисляк становится вторым тренером хоккейного клуба КХЛ «Медведи».
Роль Кисляка исполнил белорусский актер Владислав Канопка.
