В какой серии «Ходячих мертвецов» умрет Гленн?

Гленн Ри, персонаж сериал «Ходячие мертвецы», погибает в первой серии седьмого сезона, которая называется «Настанет день, когда тебя не станет». Гленна убивает открывший свое лицо в последнем эпизоде предыдущего сезона антагонист Ниган. Гленна сыграл американский актер корейского происхождения Стивен Ян. Персонаж Ена оставался одним из главных на протяжении всех шести сезонов сериала, а сам актер в 2011 году был номинирован за эту роль на премию «Сатурн» в категории «Лучший телеактер второго плана».
Эту же премию он вместе с другими актерами получил через год в номинации «Лучший актерский состав в сериале».
