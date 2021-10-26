Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Дневников вампира» вернется Елена?

В какой серии «Дневников вампира» вернется Елена?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 26 октября 2021
Наш ответ:

Елена Гилберт проснулась в 8-м сезоне, 16-й серии, которая, как известно, стала заключительной во всем сериале. Пробуждение героини заставило поволноваться поклонников шоу, ведь, согласно сюжету, возвращение Елены к жизни означало бы смерть Бонни. Зрители не хотели прощаться с БонБон даже ради встречи с мисс Гилберт. Однако сценаристы нашли способ оставить в живых обеих. Напомним, что исполнительница роли Елены Нина Добрев появилась в трех последних эпизодах «Дневников вампира» после долгого отсутствия.

После того как создатели проекта поделились с общественностью этой новостью, фанаты взорвали Twitter с хештегом #ElenaGilbertIsRisingParty.

