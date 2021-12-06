В какой серии «Дневников вампира» Кэролайн станет вампиром?

Наш ответ:

Это произошло во 2-м сезоне, 2-й серии, получившей название «Прекрасный новый мир». В предыдущем эпизоде становится известно, что Кэролайн лежит в больнице в крайне тяжелом состоянии. Помочь ей не могут ни врачи, ни Бонни, у которой нет подходящего заклятия. Однако ведьма все-таки находит способ помочь девушке – она просит Деймона дать ей немного своей вампирской крови. Во 2-й серии 2-го сезона Кэролайн приходит в себя и понимает, что испытывает ужасный голод. Не выдержав, она крадет пакет с кровью, но столь малое количество не может ее удовлетворить.