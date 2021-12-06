Меню
В какой серии «Дневников вампира» Елена и Стефан расстались?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Герои расстаются во 2-м сезоне, 6-й серии, получившей название «План «Б». Причиной тому послужили события, в которых была замешана Кэтрин Пирс. Вернувшись с Мистик-Фоллс, она встречается с Деймоном и заявляет ему, что никогда не любила его. Единственным ее возлюбленным был и остается Стефан. Также она узнает об отношениях между Стефаном и Еленой и решает разлучить их. Кэтрин внушает Дженне Соммерс, что она должна следить за влюбленными, а когда об этом становится известно, приказывает той покончить с собой.

После этого Елена решает расстаться со Стефаном, дабы не подвергать опасности их общих друзей.

 

