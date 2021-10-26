В какой серии «Дневников вампира» Деймон влюбляется в Елену?

Наш ответ:

Поклонники сериала до сих пор спорят о том, в какой именно момент Деймон осознал, что Елена привлекает его сама по себе, а не как девушка, похожая на Кэтрин. Однако большинство из них уверены, что теплые чувства к героине начали зарождаться у него в 1-м сезоне, 3-й серии, получившей название «Вечер пятницы кусается». В этом эпизоде Стефан пытается убедить Деймона в том, что в нем еще живо человеческое начало. Чтобы убедить собеседника в обратном, Деймон убивает мистера Таннера. В финале серии Стефан делает в дневнике запись о том, что в Деймоне не осталось ни капли добра и нужно его остановить.