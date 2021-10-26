Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Дневников вампира» Деймон влюбляется в Елену?

В какой серии «Дневников вампира» Деймон влюбляется в Елену?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 26 октября 2021
Наш ответ:

Поклонники сериала до сих пор спорят о том, в какой именно момент Деймон осознал, что Елена привлекает его сама по себе, а не как девушка, похожая на Кэтрин. Однако большинство из них уверены, что теплые чувства к героине начали зарождаться у него в 1-м сезоне, 3-й серии, получившей название «Вечер пятницы кусается». В этом эпизоде Стефан пытается убедить Деймона в том, что в нем еще живо человеческое начало. Чтобы убедить собеседника в обратном, Деймон убивает мистера Таннера. В финале серии Стефан делает в дневнике запись о том, что в Деймоне не осталось ни капли добра и нужно его остановить.

В эти же минуты Деймон наблюдает за спящей Еленой, что указывает на его чувства к ней, а когда она просыпается, поспешно уходит. 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше