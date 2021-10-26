В какой серии «Дневников вампира» Деймон танцует?

Танцующий Деймон появляется во многих сериях. Так, например, в 1-м сезоне, 19-й серии («Мисс Мистик Фоллс») герой танцует с Еленой на балу в честь Дня основателей. В 3-м сезоне, 17-й серии («Опасные связи») Деймон исполняет страстный танец с Сейдж, а в 4-м сезоне, 7-й серии («Мой брат-хранитель») романтический танец Елены и Деймона у камина становится прелюдией к первой близости. Но, по словам исполнителя роли Деймона Йена Сомерхолдера, самым любимым эпизодом в «Дневниках вампира» для него стал 01х06 («Пропавшие девушки»).
Именно в этой серии Деймон и Викки, оставшись наедине, танцуют и выпивают, а затем он обращает ее в вампира.
Авторизация по e-mail