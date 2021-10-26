В какой серии «Дневников вампира» Деймон и Елена поцелуются?

Впервые герои целуются во 2-м сезоне, 22-й серии, получившей название «Пока я умираю». В этом эпизоде воспоминания Деймона о Кэтрин и о прошлом смешиваются с его мыслями и чувствами в настоящем. Елена пытается помочь вампиру, но он кусает ее, считая, что перед ним Кэтрин. Елена помогает Деймону вернуться в дом Сальваторе, где он признается ей в любви. Герои целуются. Кстати, исполнители ролей Елены и Деймона – Нина Добрев и Йен Сомерхолдер – встречались в реальной жизни. Актеры были вместе с 2011 по 2013 год, однако впоследствии расстались.
Ходили слухи, что именно это стало причиной ухода Нины из «Дневников вампира» – актрисе было больно видеть бывшего в компании новой подруги, голливудской актрисы Никки Рид.
Авторизация по e-mail