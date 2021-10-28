Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Бесстыжих» Йен и Микки встретятся?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Отношения Микки и Йена продолжаются на протяжении большинства сезонов, за время которых они несколько раз расстаются и воссоединяются. Впервые эти персонажи встречаются в третьей серии первого сезона «Тетя Джинджер». Еще одно знаковое воссоединение происходит в шестом сезоне (в пятом пара рассталась), когда в первой серии («Скучаю по ней, лишь когда дышу») Йен приходит к Микки на свидание в тюрьму.

Наконец, одна из самых эмоциональных встреч происходит в шестой серии десятого сезона «Признай, ты великолепна», когда Йен обнаруживает, что его соседом по камере в тюрьме будет Микки.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

