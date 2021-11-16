В какой серии «Бесстыжих» появляется Микки?

Впервые в сериале «Бесстыжие» персонаж Микки Милкович появляется в третьей серии первого сезона и затем присутствует как второстепенный персонаж вплоть до конца седьмого сезона. В восьмом сезоне персонаж отсутствует, однако в девятом возвращается и в двух последних сезонах сериала (десятом и одиннадцатом) присутствует на регулярной основе. Всего Микки появляется в 55 эпизодах сериала. Роль Микки Милковича сыграл канадский актер Ноэль Фишер, которому дали роль даже несмотря на то, что он пропустил заключительное прослушивание.
Снимаясь в роли, Микки Ноэлю приходилось красить волосы и брови в темный цвет, так как сам он является блондином.
