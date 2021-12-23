В какой деревне снимали фильм «Ведьма» с Евгенией Лозой?

Съемки мистической мелодрамы о любви девушки, наделенной сверхъестественными способностями, и простого кузнеца проходили в заброшенном селе под Киевом. Специально для этого из Беларуси было доставлено несколько десятков бревенчатых изб, поскольку глиняные украинские мазанки, расположенные в селе, смотрелись в кадре не столь эффектно и аутентично. Евгения Лоза, сыгравшая в картине роль той самой ведьмы, в интервью признавалась, что на съемочной площадке то и дело происходили загадочные происшествия – то техника перестанет работать, то вдруг ясная погода резко сменится грозой и бурей.
А потом и в жизни самой актрисы начали твориться странные вещи. К счастью, к концу съемок все наладилось.
