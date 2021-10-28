В какой части снимали сериал «Солдаты»?

До 2009 года съемки сериала «Солдаты» проводились в настоящей воинской части, находящейся в поселке Нахабино под Москвой. Расположение воинской части – 6-й учебный центр инженерных войск (в/ч 45816), с 2014 года там дислоцируется Международный противоминный центр. Шестнадцатый сезон сериала, по заявлениям продюсеров, должен был стать последним. Но в 2011 году было объявлено о съемках семнадцатого сезона.
Семнадцатый сезон сериала посвящен продюсеру предыдущих сезонов, умершему Олегу Осипову.
