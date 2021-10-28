Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой части снимали сериал «Солдаты»?

Задаёт вопрос: Елена Королева
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 28 октября 2021 Дата обновления ответа: 28 ноября 2024

До 2009 года съемки сериала «Солдаты» проводились в настоящей воинской части, находящейся в поселке Нахабино под Москвой. Расположение воинской части – 6-й учебный центр инженерных войск (в/ч 45816), с 2014 года там дислоцируется Международный противоминный центр. Шестнадцатый сезон сериала, по заявлениям продюсеров, должен был стать последним. Но в 2011 году было объявлено о съемках семнадцатого сезона.

Семнадцатый сезон сериала посвящен продюсеру предыдущих сезонов, умершему Олегу Осипову.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Иван Моховиков
Ivan Mokhovikov
Александр Лымарев
Александр Лымарев
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Aleksei Maklakov
Алексей Ошурков
Aleksey Oshurkov
