Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В каком городе снимали сериал «Пищеблок»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Можно с уверенностью сказать, что Алексей Иванов в данный момент является самым популярным писателем в России. Его новый роман ожидают сотни тысяч читателей, и почти половина из них была экранизирована. Среди недавних адаптаций произведений Иванова выделился сериал «Пищеблок», где старые пионерские страшилки показаны в новом свете. Поскольку действие сериала происходит в начале восьмидесятых, среди задач, стоявших перед его создателями, было детальное воссоздание быта эпохи заката СССР. Основной съемочной локацией стал бывший детский лагерь «Искра», реальный советский пионерлагерь, закрытый и заброшенный пятнадцать лет назад. Нежные руки художников и декораторов приводили его в приличный вид, на что ушло более двух месяцев. В качестве храма также использовалась реальная Благовещенская церковь, также давно заброшенная.

Кроме того, сцены с водонапорной башней снимались в лагере «Чайка», еще действующем и находившемся в рабочем состоянии.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

