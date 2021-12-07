В каком городе снимали сериал «Пищеблок»?

Наш ответ:

Можно с уверенностью сказать, что Алексей Иванов в данный момент является самым популярным писателем в России. Его новый роман ожидают сотни тысяч читателей, и почти половина из них была экранизирована. Среди недавних адаптаций произведений Иванова выделился сериал «Пищеблок», где старые пионерские страшилки показаны в новом свете. Поскольку действие сериала происходит в начале восьмидесятых, среди задач, стоявших перед его создателями, было детальное воссоздание быта эпохи заката СССР. Основной съемочной локацией стал бывший детский лагерь «Искра», реальный советский пионерлагерь, закрытый и заброшенный пятнадцать лет назад. Нежные руки художников и декораторов приводили его в приличный вид, на что ушло более двух месяцев. В качестве храма также использовалась реальная Благовещенская церковь, также давно заброшенная.