В каком городе снимали сериал «Молодежка. Новая смена»?

«Молодежка. Новая смена» — российский спортивный сериал, который является частью телефраншизы «Молодежка». Оригинальное шоу стартовало в 2013 году и продержалось в эфире телеканала СТС шесть сезонов, завершившись в 2019 году. Премьера «Молодежки. Новая смена» состоялась 5 ноября 2024 года. Этот сериал является продолжением оригинальной «Молодежки». Съемки сиквела проходили в Москве и Московской области. Находящийся в Зеленограде Московский институт электронной техники (МИЭТ) был превращен в «Политехнический университет». Там базируется хоккейная команда «Акулы Политеха», которая оказывается на грани расформирования. Главным тренером коллектива становится экс-игрок «Медведей» Андрей Кисляк. Другими ключевыми локациями стали ледовый дворец «Сокольники» и комплекс «Арена Мытищи», находящиеся в Москве.
