Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В каких сериях «Флэша» есть Стрела?

В каких сериях «Флэша» есть Стрела?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Персонаж по имени Оливер Куин, также известный как Зеленая Стрела, появляется в нескольких сезонах «Флэша». В эпизоде 01х01 («Пилот») Оливер поощряет стремление Барри стать героем. В следующий раз он появляется в эпизоде 01х08 («Флэш против Стрелы»), в котором Оливер вынужден вступить в схватку с Флэшем, превращенным в злодея. Еще одна серия с участием Стрелы – 01х22 («Атмосфера безумия»), где Оливер, Ронни и Мартин приходят Барри на помощь в поединке с Уэллсом. Эпизод 02х08 («Легенды сегодняшнего дня») представляет собой кроссовер с сериалом «Стрела», Оливер Куин и его команда в очередной раз выручают Барри. В 03х08 («Вторжение!») Стрела в компании других героев противостоит инопланетным захватчикам.

Кроме того, персонажа можно увидеть в эпизодах 04х08 («Кризис на Земле-Х. Часть 3»), 05х09 («Иные миры, часть 1»), 06х09 («Кризис на Бесконечных Землях: Часть 3»), 06х10 («Марафон»). 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше