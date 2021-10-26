В каких сериях «Флэша» есть Стрела?

Наш ответ:

Персонаж по имени Оливер Куин, также известный как Зеленая Стрела, появляется в нескольких сезонах «Флэша». В эпизоде 01х01 («Пилот») Оливер поощряет стремление Барри стать героем. В следующий раз он появляется в эпизоде 01х08 («Флэш против Стрелы»), в котором Оливер вынужден вступить в схватку с Флэшем, превращенным в злодея. Еще одна серия с участием Стрелы – 01х22 («Атмосфера безумия»), где Оливер, Ронни и Мартин приходят Барри на помощь в поединке с Уэллсом. Эпизод 02х08 («Легенды сегодняшнего дня») представляет собой кроссовер с сериалом «Стрела», Оливер Куин и его команда в очередной раз выручают Барри. В 03х08 («Вторжение!») Стрела в компании других героев противостоит инопланетным захватчикам.