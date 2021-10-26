В каких сериях «Дневников вампира» Деймон и Елена вместе?

Наш ответ:

Официально герои стали парой в 4-м сезоне, 23-й серии, получившей название «Выпускной». Именно в этом эпизоде Елена приняла окончательное решение, с кем из братьев Сальваторе она хочет быть вместе. Она признается Деймону в любви, влюбленные страстно целуются, в то время как Стефан подслушивает их разговор, и услышанное явно причиняет ему боль. Елена и Деймон будут вместе до 5-го сезона, 16-й серии. В самом финале этого эпизода под названием «Пока ты спала» герои приходят к выводу, что не подходят друг другу, и решают расстаться.