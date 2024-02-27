Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы "Универ. Новая общага", это какой сезон?

"Универ. Новая общага", это какой сезон?

Олег Скрынько 27 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Универ. Новая общага" – это российский сериал-ситком, который рассказывает о жизни студентов, проживающих в одном блоке общежития. Этот сериал является продолжением телесериала "Универ". Действие разворачивается после событий пятого сезона "Универа", поэтому первый сезон "Универ. Новая общага" фактически является шестым сезоном оригинального сериала "Универ". Всего было выпущено четыре сезона "Универ. Новая общага".

Сюжет закручен вокруг двух студентов пятикурсников – Антона и Кузи, которые оказываются в новом общежитии вместе с тремя девушками: Кристиной, Машей и Яной, так как их старое общежитие сносит. В университете появляется аспирант Майкл, возвращающийся для уклонения от армии. Персонажи становятся старше и начинают искать не только секс и веселье, но и настоящие чувства. Однако завоевать взаимность у сердец дам оказывается не так просто, как представлялось изначально.

Универ. Новая общага
Универ. Новая общага комедия
2011, Россия
0.0
