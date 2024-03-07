"Сокровища императора" что это за шоу?

Наш ответ:

"Сокровища императора" - это новое звёздное реалити-шоу от канала ТНТ, съемки которого проходят в Китае. Ведущими проекта являются Ольга Бузова и Михаил Галустян. Шоу представляет из себя подобие предыдущих проектов, таких как "Звёзды в Африке" и "Выжить в Самарканде".



Премьера шоу запланирована на 10 марта 2024 года. Участники проекта будут проходить сложные испытания в борьбе за главный приз в размере миллиона юаней (14 миллионов рублей). Они будут делать это не в одиночку, а в паре с теми, кого они сами выберут: коллегой, другом, родственником или даже домработницей. Главное условие - полное доверие и взаимопонимание.



В рамках шоу пары участников отправляются в Большое Китайское Приключение. За месяц им предстоит путешествовать по региону и выполнять разнообразные задания на скорость. Победителем станет тот, кто первым придет к финальной точке. Участников ждут испытания на время, сообразительность и выносливость, при этом необходимо проявить человеческие качества, делая правильные выборы и принимая верные решения. В проекте участвуют 13 пар, и каждый выпуск шоу завершается выбытием одной из пар.