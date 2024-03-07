Меню
"Сокровища императора" что это за шоу?

"Сокровища императора" что это за шоу?

Олег Скрынько 7 марта 2024
Наш ответ:

"Сокровища императора" - это новое звёздное реалити-шоу от канала ТНТ, съемки которого проходят в Китае. Ведущими проекта являются Ольга Бузова и Михаил Галустян. Шоу представляет из себя подобие предыдущих проектов, таких как "Звёзды в Африке" и "Выжить в Самарканде".

Премьера шоу запланирована на 10 марта 2024 года. Участники проекта будут проходить сложные испытания в борьбе за главный приз в размере миллиона юаней (14 миллионов рублей). Они будут делать это не в одиночку, а в паре с теми, кого они сами выберут: коллегой, другом, родственником или даже домработницей. Главное условие - полное доверие и взаимопонимание.

В рамках шоу пары участников отправляются в Большое Китайское Приключение. За месяц им предстоит путешествовать по региону и выполнять разнообразные задания на скорость. Победителем станет тот, кто первым придет к финальной точке. Участников ждут испытания на время, сообразительность и выносливость, при этом необходимо проявить человеческие качества, делая правильные выборы и принимая верные решения. В проекте участвуют 13 пар, и каждый выпуск шоу завершается выбытием одной из пар.

Сокровища императора
Сокровища императора телешоу
2024, Россия
0.0
Звезды в Африке
Звезды в Африке телешоу
2021, Россия
0.0
