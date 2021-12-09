Сколько всего серий и сезонов в сериале «Конец невинности» (2021)?

Наш ответ:

Сериал, также известный под названием «Новая жизнь», состоит из 1 сезона (16 серий). Премьера мелодрамы состоялась 5 апреля 2021 года на Первом канале. Героиня сериала, Полина, счастлива в браке с Дмитрием, у пары растет замечательный сын. В день его семилетия Дмитрий отправляется на зарубежную конференцию, но самолет, в котором он летит, терпит крушение. Все, кто находился на борту, погибли. Однако скоро Полина узнает, что ее муж спешил вовсе не на злополучный рейс – судя по записям с камер наблюдения в аэропорту, Дмитрий встретился с некой женщиной и ее ребенком, а затем все вместе они уехали в неизвестном направлении. Кто эти люди и что связывает с ними Дмитрия? Неужели много лет Полина жила рядом с тем, кто ее не любил?