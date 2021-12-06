Сколько всего серий и сезонов в сериале «Анна Болейн» (2021)?

Сериал с Джоди Тернер-Смит состоит из 1 сезона, 3 серий. Создатели проекта – режиссер Линси Миллер и сценарист Ив Хеддервик Тернер – с самого начала планировали ограничиться форматом мини-сериала. «Анна Болейн» стала одним из самых громких сериалов 2021 года – реакция публики на темнокожую актрису в главной роли и искажение исторических фактов оказалась резко негативной. На кинопортале iMDb рейтинг сериала составил рекордно низкие 1,2 балла. После того как негативные оценки были обнулены, рейтинг «Анны Болейн» поднялся до 6,9 балла, но впоследствии снова опустился до 3,9.
Неудивительно, что проект оказался в списке худших сериалов в истории iMDb.
