Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько всего серий и сезонов в сериале «Анна Болейн» (2021)?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Сериал с Джоди Тернер-Смит состоит из 1 сезона, 3 серий. Создатели проекта – режиссер Линси Миллер и сценарист Ив Хеддервик Тернер – с самого начала планировали ограничиться форматом мини-сериала. «Анна Болейн» стала одним из самых громких сериалов 2021 года – реакция публики на темнокожую актрису в главной роли и искажение исторических фактов оказалась резко негативной. На кинопортале iMDb рейтинг сериала составил рекордно низкие 1,2 балла. После того как негативные оценки были обнулены, рейтинг «Анны Болейн» поднялся до 6,9 балла, но впоследствии снова опустился до 3,9.

Неудивительно, что проект оказался в списке худших сериалов в истории iMDb.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Джоди Тёрнер-Смит
Джоди Тёрнер-Смит
Jodie Turner-Smith
Крис Хитченс
Крис Хитченс
Kris Hitchen
Талисса Тейшейра
Thalissa Teixeira
Бэрри Уорд
Бэрри Уорд
Barry Ward
Паапа Эссьеду
Паапа Эссьеду
Paapa Essiedu
