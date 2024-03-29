Сколько сезонов в сериале «Реальные пацаны»?

Российский комедийный сериал «Реальные пацаны» состоит из десяти сезонов. Шоу, выходившее на канале ТНТ, стартовало еще осенью 2010 года, тогда как премьера последней серии «Прощального сезона» состоялась 2 ноября 2023 года. Проект насчитывает 291 эпизод. Кроме того, в 2020 году был представлен полнометражный фильм «Реальные пацаны против зомби», который является спин-оффом оригинального сериала.
«Реальные пацаны» повествуют о приключениях обыкновенного гопника из Перми по имени Колян (Николай Наумов), компанию которому составляют его друзья Антоха и Вован. В финальном эпизоде Колян посещает военный госпиталь, в котором лежат участники СВО. Таким образом, вымышленный мир сериала смыкается с реальностью. За кадром звучит монолог-размышление, который исходит уже не из уст Коляна, а от ведется лица Наумова.
Примечательно, что «Реальные пацаны» имеют официальный статус культурного достояния Пермского края.
