Сколько сезонов в сериале «Реальные пацаны»?

Сколько сезонов в сериале «Реальные пацаны»?

Олег Скрынько 29 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Российский комедийный сериал «Реальные пацаны» состоит из десяти сезонов. Шоу, выходившее на канале ТНТ, стартовало еще осенью 2010 года, тогда как премьера последней серии «Прощального сезона» состоялась 2 ноября 2023 года. Проект насчитывает 291 эпизод. Кроме того, в 2020 году был представлен полнометражный фильм «Реальные пацаны против зомби», который является спин-оффом оригинального сериала.

«Реальные пацаны» повествуют о приключениях обыкновенного гопника из Перми по имени Колян (Николай Наумов), компанию которому составляют его друзья Антоха и Вован. В финальном эпизоде Колян посещает военный госпиталь, в котором лежат участники СВО. Таким образом, вымышленный мир сериала смыкается с реальностью. За кадром звучит монолог-размышление, который исходит уже не из уст Коляна, а от ведется лица Наумова.

Примечательно, что «Реальные пацаны» имеют официальный статус культурного достояния Пермского края.





Реальные пацаны против зомби
Реальные пацаны против зомби комедия
2020, Россия
4.0
Реальные пацаны
Реальные пацаны комедия
2010, Россия
9.0
