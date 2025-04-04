Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов и серий в сериале "Колесо времени"?

Сколько сезонов и серий в сериале "Колесо времени"?

Олег Скрынько 4 апреля 2025 Дата обновления: 4 апреля 2025
Наш ответ:

На текущий момент, сериал «Колесо времени» состоит из трех сезонов. Премьера первого сезона состоялась в ноябре 2021 года на стриминговой платформе Amazon Prime Video, второго — в сентябре 2023 года. Третий сезон начал выходить в марте 2025 года и продолжает транслироваться прямо сейчас. Каждый их сезонов включает по 8 серий.

Сюжет сериала основан на культовом фэнтезийном цикле Роберта Джордана «Колесо Времени» и рассказывает о судьбе троих юношей из деревни Эмондов Луг, расположенной в Двуречье. Ранд, Перрин и Мэт оказываются в центре внимания Тёмного и его слуг, которые начинают на них охоту. В их путешествии участвуют загадочный менестрель Том Меррилин, скептически настроенный к Айз Седай, деревенская Мудрая Найнив и её ученица Эгвейн, которая также является возлюбленной Ранда. Руководит их отрядом Морейн Дамодред — представительница могущественного ордена Айз Седай, взявшая на себя миссию защищать юношей и доставить их в единственное безопасное место — Тар Валон.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Колесо времени
Колесо времени драма, приключения, фэнтези
2021, США
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше