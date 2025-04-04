Сколько сезонов и серий в сериале "Колесо времени"?

Наш ответ:

На текущий момент, сериал «Колесо времени» состоит из трех сезонов. Премьера первого сезона состоялась в ноябре 2021 года на стриминговой платформе Amazon Prime Video, второго — в сентябре 2023 года. Третий сезон начал выходить в марте 2025 года и продолжает транслироваться прямо сейчас. Каждый их сезонов включает по 8 серий.



Сюжет сериала основан на культовом фэнтезийном цикле Роберта Джордана «Колесо Времени» и рассказывает о судьбе троих юношей из деревни Эмондов Луг, расположенной в Двуречье. Ранд, Перрин и Мэт оказываются в центре внимания Тёмного и его слуг, которые начинают на них охоту. В их путешествии участвуют загадочный менестрель Том Меррилин, скептически настроенный к Айз Седай, деревенская Мудрая Найнив и её ученица Эгвейн, которая также является возлюбленной Ранда. Руководит их отрядом Морейн Дамодред — представительница могущественного ордена Айз Седай, взявшая на себя миссию защищать юношей и доставить их в единственное безопасное место — Тар Валон.