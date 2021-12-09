Сколько сезонов и серий у сериала «Беспринципные» (2020)?

В настоящее время сериал состоит из 1 сезона (8 серий). Шоу, основанное на сатирических зарисовках известного писателя Александра Цыпкина, представляет собой череду новелл о представителях московской тусовки. В этот манящий гламурный мир мечтают попасть Павлик и Юля – герои Павла Табакова и Аглаи Тарасовой. Первый сезон «Беспринципных» вышел на «Кинопоиске HD» в октябре 2020 года. Премьера второго сезона запланирована на осень 2021-го. Уже известные некоторые детали сюжета – так, например, в одном из эпизодов Юля и Павлик, переодетые в сотрудников ЖЭК, найдут дорогостоящее кольцо и заложат его в ломбард.
По словам Александра Цыпкина, атмосфера сериала останется неизменной – концепцию «Беспринципных» писатель и сценарист определяет как «Ералаш» для взрослых».
