Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов и серий у сериала «Беспринципные» (2020)?

Сколько сезонов и серий у сериала «Беспринципные» (2020)?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

В настоящее время сериал состоит из 1 сезона (8 серий). Шоу, основанное на сатирических зарисовках известного писателя Александра Цыпкина, представляет собой череду новелл о представителях московской тусовки. В этот манящий гламурный мир мечтают попасть Павлик и Юля – герои Павла Табакова и Аглаи Тарасовой. Первый сезон «Беспринципных» вышел на «Кинопоиске HD» в октябре 2020 года. Премьера второго сезона запланирована на осень 2021-го. Уже известные некоторые детали сюжета – так, например, в одном из эпизодов Юля и Павлик, переодетые в сотрудников ЖЭК, найдут дорогостоящее кольцо и заложат его в ломбард.

По словам Александра Цыпкина, атмосфера сериала останется неизменной – концепцию «Беспринципных» писатель и сценарист определяет как «Ералаш» для взрослых».

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше