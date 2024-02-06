Сколько серий во 2-ом сезоне сериала "Медиатор"?

Наш ответ:

Во втором сезоне сериала "Медиатор" в 2021 году вышло 6 эпизодов, длительностью по 48 минут каждый.

Во 2-ом сезоне сериала "Медиатор" Андрей продолжает свои манипуляции, раскрываются детали его прошлого, также Павлов оказывается в психиатрической больнице.

Вера остается одна, в ожидании ребенка, и ей очень нужна поддержка, но она не получает ее. Марина решает освободиться от Павлова и начать новую жизнь.

Маша Русанова продолжает расследование убийств подростков, становясь ближе к поимке преступников. Работа у Русановой идет успешно, но в личной жизни у нее все сложно, она не может разобраться со своими чувствами. Всем персонажам предстоит выбор: остаться в чужой игре или выйти из нее, заявив о своей независимости.