Сколько серий в сериале "Вернуть любой ценой"?

Наш ответ:

В сериале «Вернуть любой ценой» 2024 года 1 сезон, который состоит из 8 серий, длительностью по 50 минут.



Сериал "Вернуть любой ценой" рассказывает историю о настоящей любви, героических подвигах и способности сохранять человеческое обличие в трудных условиях. Главная героиня, Дина, мечтает поступить в медицинский институт и отправляется на стажировку в Афганистан. Там она сталкивается с ужасами войны, но несмотря на сложности, решает остаться.



В первом сезоне Дина сталкивается с боевыми действиями и ужасами войны, наблюдая за всем этим своими глазами. Она привлекает внимание главы политического отдела, который предоставляет ей специальные условия. Однако на попечении Дины оказывается офицер Герасимов, и между ними возникает особая связь, основанная на выживании в условиях военного конфликта.