Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Вернуть любой ценой"?

Сколько серий в сериале "Вернуть любой ценой"?

Олег Скрынько 11 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В сериале «Вернуть любой ценой» 2024 года 1 сезон, который состоит из 8 серий, длительностью по 50 минут.

Сериал "Вернуть любой ценой" рассказывает историю о настоящей любви, героических подвигах и способности сохранять человеческое обличие в трудных условиях. Главная героиня, Дина, мечтает поступить в медицинский институт и отправляется на стажировку в Афганистан. Там она сталкивается с ужасами войны, но несмотря на сложности, решает остаться.

В первом сезоне Дина сталкивается с боевыми действиями и ужасами войны, наблюдая за всем этим своими глазами. Она привлекает внимание главы политического отдела, который предоставляет ей специальные условия. Однако на попечении Дины оказывается офицер Герасимов, и между ними возникает особая связь, основанная на выживании в условиях военного конфликта.

Вернуть любой ценой
драма
2024, Россия
0.0
