Сколько серий в сериале "Смотрящая вдаль"?

Детективный сериал с элементами мистики "Смотрящая вдаль" включает в себя один сезон из 12 эпизодов, где главные роли исполняют известные молодые актеры: Елена Радевич, Антон Батырев и Кирилл Жандаров.
Сюжет сериала охватывает темы любви, страданий, криминального сюжета и следственных действий. Отдельно выделяется дар главной героини, Аннушки, который позволяет ей видеть будущее. С помощью этого дара она пытается предотвратить убийство своего жениха. Помимо этого, рассказывается история сложных отношений Аннушки с людьми и её родственниками, включая парня, который был наркоманом. Сериал взаимодействует с аспектами любви, трагедии и криминальных интриг, создавая захватывающую атмосферу.
