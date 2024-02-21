Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Прелесть"?

Сколько серий в сериале "Прелесть"?

Олег Скрынько 21 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В сериале "Прелесть" 1 сезон, который состоит из 6 серий по 46 минут.

Действие сериала происходит в провинциальном городе, где в советское время открыли аффинажный завод. В 90-е годы здесь царило беспредел, грабежи и хаос. Все старались заполучить кусочек золотых запасов. В настоящее время власть сконцентрирована в руках узкого круга людей, правопорядок восстановлен, рабочим выплачивают заработную плату вовремя. Однако молодой автоугонщик по прозвищу Цыган считает, что систему нельзя назвать справедливой. Он решает бороться за справедливость своими собственными методами.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Прелесть
Прелесть криминал, драма
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Убили не только Катю, но и логику»: год прошел, осадочек остался — вот почему финал «Мажора 4» бесит фанатов до сих пор
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше