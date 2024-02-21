Сколько серий в сериале "Прелесть"?

В сериале "Прелесть" 1 сезон, который состоит из 6 серий по 46 минут.
Действие сериала происходит в провинциальном городе, где в советское время открыли аффинажный завод. В 90-е годы здесь царило беспредел, грабежи и хаос. Все старались заполучить кусочек золотых запасов. В настоящее время власть сконцентрирована в руках узкого круга людей, правопорядок восстановлен, рабочим выплачивают заработную плату вовремя. Однако молодой автоугонщик по прозвищу Цыган считает, что систему нельзя назвать справедливой. Он решает бороться за справедливость своими собственными методами.
