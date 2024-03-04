Сколько серий в сериале "Один против всех"?

Сериал «Один против всех» (2017 года) в своем первом и единственном сезоне, состоящем из 16 серий по 46 минут, представляет историю опытного полицейского Жженова, работающего в своем родном приморском городке. В этом городе Жженов смог достичь относительного мира и спокойствия, грамотно взаимодействуя с криминальными авторитетами и договариваясь с ними.
Однако все меняется, когда в городе появляется новый начальник полиции по имени Ганецкий. Его приход нарушает хрупкое равновесие, созданное Жженовым, и вносит изменения в устоявшийся порядок в городе. Сериал затрагивает темы криминала, взаимоотношений в полиции и влияния власти на общество.
Авторизация по e-mail