Сколько серий в сериале "Один против всех"?

Олег Скрынько 4 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал «Один против всех» (2017 года) в своем первом и единственном сезоне, состоящем из 16 серий по 46 минут, представляет историю опытного полицейского Жженова, работающего в своем родном приморском городке. В этом городе Жженов смог достичь относительного мира и спокойствия, грамотно взаимодействуя с криминальными авторитетами и договариваясь с ними.

Однако все меняется, когда в городе появляется новый начальник полиции по имени Ганецкий. Его приход нарушает хрупкое равновесие, созданное Жженовым, и вносит изменения в устоявшийся порядок в городе. Сериал затрагивает темы криминала, взаимоотношений в полиции и влияния власти на общество.

Один против всех
