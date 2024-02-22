Сколько серий в сериале "Анна Медиум"?

Наш ответ:

В сериале "Анна Медиум" на данный момент вышло 2 сезона, в каждом по 16 серий по 52 минуты. Общее количество серий в сериале - 32.



Анна - заботливая и любящая жена и мать, у неё есть особый дар медиума - она видит и слышит призраков. Понимая, что может помочь предотвратить преступления и спасти жизни, она старается совместить свои необычные способности с обычной жизнью. Но с течением времени это становится всё сложнее для неё.



Сериал "Анна Медиум" - адаптация американского формата Medium.