Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в 4 сезоне сериала "Мажор"?

Сколько серий в 4 сезоне сериала "Мажор"?

Олег Скрынько 11 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

4 сезон сериала "Мажор" состоит из 8 эпизодов по 52 минуты каждый.

События в 4 сезоне происходят спустя 9 лет после трагедии, в результате которой погибла Виктория. Мажор обнаруживает, что Соня – его родная дочь. Чтобы самому заботиться о малышке, он лишает Анну опеки над девочкой. Однако сестра Вики вместе с Ваней не согласны отдать ребенка в руки нерадивого отца и решают бороться за опеку. Вика обращается к юристам, чтобы представить в суде доказательства негодности Соколовского в роли родителя. В связи с этим Аня и Игорь вступают в конфликт. Вскоре Иван, вернувшись домой, обнаруживает труп своей жены, что добавляет напряжения и драмы в ход сюжета.

Мажор
Мажор драма, криминал
2014, Россия
