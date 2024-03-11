Сколько серий в 4 сезоне сериала "Мажор"?

Наш ответ:

4 сезон сериала "Мажор" состоит из 8 эпизодов по 52 минуты каждый.



События в 4 сезоне происходят спустя 9 лет после трагедии, в результате которой погибла Виктория. Мажор обнаруживает, что Соня – его родная дочь. Чтобы самому заботиться о малышке, он лишает Анну опеки над девочкой. Однако сестра Вики вместе с Ваней не согласны отдать ребенка в руки нерадивого отца и решают бороться за опеку. Вика обращается к юристам, чтобы представить в суде доказательства негодности Соколовского в роли родителя. В связи с этим Аня и Игорь вступают в конфликт. Вскоре Иван, вернувшись домой, обнаруживает труп своей жены, что добавляет напряжения и драмы в ход сюжета.