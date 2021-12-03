Сколько серий и сезонов в сериале «Вера. Надежда. Любовь»?

Российская семейная сага состоит из 1 сезона (24 серии). Сюжет телесериала охватывает три поколения семьи Строевых. Действие начинается в победном 1945 году. Талантливый хирург Виктор Строев возвращается домой с войны, но не один, а с сиротой-найденышем Васей. Жена героя, акушерка Вера, принимает мальчика, все вместе они пытаются начать жизнь с чистого листа. Со временем Виктор становится настоящей легендой, пациенты съезжаются к нему со всей страны. Мужчина не подозревает, что его успех не по душе главврачу клиники. Борис Фридберг решает разрушить карьеру коллеги и идет на сговор с молоденькой медсестрой…
В сериале снимались звезды отечественного кино – Дмитрий Харатьян, Мария Порошина, Алиса Гребенщикова.
