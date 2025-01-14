Сколько серий и сезонов в сериале "Постучись в мою дверь"?

Наш ответ:

В оригинальной турецкой версии сериала "Постучись в мою дверь" 2 сезона. Общее количество эпизодов - 52. Продолжительность каждого составляет 2 часа и более. В России сериал тоже вышел в формате двух сезонов, но они включают 161 эпизод длительностью в районе 40 минут каждая.

В русской версии сериала, выпущенной в 2024 году, в первом сезоне 60 серий. Российская адаптация "Постучись в мою дверь" сохраняет основной сюжет оригинала, однако некоторые аспекты были изменены. Действие разворачивается в Москве, где главная героиня живет с тетей и работает флористкой в семейном цветочном магазине. Она мечтает получить высшее образование и стать известным ландшафтным дизайнером. Внезапно ее лишают стипендии и отчисляют с института. В такой ситуации ей предлагают прикинуться невестой Сергея Градского на два месяца, и взамен она получит возможность продолжить обучение и работу в его компании. Изначально главные герои должны будут притворяться влюбленной парой, но вскоре они осознают, что не могут больше обойтись друг без друга, понимая серьезность своих чувств.