Сколько серий и сезонов в сериале "Постучись в мою дверь"?

Олег Скрынько 14 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В оригинальной турецкой версии сериала "Постучись в мою дверь" 2 сезона. Общее количество эпизодов - 52. Продолжительность каждого составляет 2 часа и более. В России сериал тоже вышел в формате двух сезонов, но они включают 161 эпизод длительностью в районе 40 минут каждая.

В русской версии сериала, выпущенной в 2024 году, в первом сезоне 60 серий. Российская адаптация "Постучись в мою дверь" сохраняет основной сюжет оригинала, однако некоторые аспекты были изменены. Действие разворачивается в Москве, где главная героиня живет с тетей и работает флористкой в семейном цветочном магазине. Она мечтает получить высшее образование и стать известным ландшафтным дизайнером. Внезапно ее лишают стипендии и отчисляют с института. В такой ситуации ей предлагают прикинуться невестой Сергея Градского на два месяца, и взамен она получит возможность продолжить обучение и работу в его компании. Изначально главные герои должны будут притворяться влюбленной парой, но вскоре они осознают, что не могут больше обойтись друг без друга, понимая серьезность своих чувств.

Постучись в мою дверь в Москве
Постучись в мою дверь в Москве мелодрама, комедия
2024, Россия
9.0
Постучись в мою дверь
Постучись в мою дверь драма, комедия, мелодрама
2020, Турция
0.0
