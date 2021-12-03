Меню
Сколько серий и сезонов в сериале «Красная королева»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Российско-украинский сериал, частично основанный на биографии советской модели Регины Збарской, состоит из одного сезона. В него вошло 12 серий. Это история о провинциалке Зое Колесниковой, которая, сменив свое обыкновенное имя на куда более звучное Регина, отправилась покорять Москву. Она поступает на экономический факультет ВГИКа, но судьба приводит ее в мир моды. В качестве манекенщицы Регина сотрудничает с ведущими советскими модельерами, выходит замуж за московского художника Льва Барского. После того как ее мужа ловят на хранении валюты – серьезном для советского времени преступлении, КГБ вынуждает Регину работать на них. Роль Регины Барской в сериале исполнила Ксения Лукьянчикова.

Эта работа стала дебютом актрисы на экране.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

