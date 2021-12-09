Сколько серий и сезонов в сериале «Красивая жизнь»?

Наш ответ:

Российский мелодраматический сериал состоит из 1 сезона (20 серий). Премьера состоялась 1 декабря 2014 года на телеканале Россия-1. Действие «Красивой жизни» разворачивается в 1980-е годы. Ирина и Юрий влюблены друг в друга, но их счастье не по душе брату и сестре Верхоланцевым. Жанна сама не прочь встречаться с Юрой, а Саша положил глаз на красавицу Иру. Благодаря связям брату и сестре удается различить влюбленных – Юрия отправляют в Афганистан, а мама Ирины попадает в подстроенную Жанной аварию. Верхоланцевы рассчитывали, что в сложной ситуации девушка падет в объятия Саши, но ошиблись. Теперь у Ирины остался только один способ заработать деньги на операцию маме, для этого ей придется отречься и от любви к Юре, и от прежней себя…